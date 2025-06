Musk nega di aver assunto droghe E Trump ritira nomina al capo della Nasa amico del patron di Tesla

Elon Musk, protagonista indiscusso del panorama tech, chiarisce la sua posizione sulle accuse di uso di droghe: "Solo ketamina prescritta". Una dichiarazione che si inserisce in un contesto politico sempre più turbolento, dove anche Trump ritira la nomina di un alleato. L'alleanza tra potere e innovazione è più fragile di quanto sembri. Resta da chiedersi: quali ripercussioni avrà questo scossone nel mondo della tecnologia?

Elon Musk smentisce le ricostruzioni del New York Times, secondo cui in passato avrebbe fatto largo uso di droghe durante la campagna elettorale di Trump: "Ho provato la ketamina 'su prescrizione' qualche anno fa e l'ho detto su X, quindi questa non è una novità", ha detto il patron di Tesla. Trump intanto scarica Jared Isaacman, amico di Musk: non guiderà più la Nasa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

