Musica sport e natura | oltre venti esperienze con i centri estivi

Estate, tempo di avventure! Sesto Fiorentino offre oltre venti centri estivi ricchi di musica, sport e natura per bambini dai 4 ai 14 anni. Un'opportunità imperdibile per stimolare la creatività e l’amore per l’ambiente nei più giovani. In un’epoca in cui il contatto con la natura è sempre più prezioso, queste esperienze rappresentano un passo verso un futuro migliore e più consapevole. Non lasciarti sfuggire questa occasione!

È disponibile sul sito istituzionale, all’indirizzo https:www.comune.sesto-fiorentino.fi.itcentriestivi2025, l’elenco dei centri estivi realizzati in convenzione con il Comune di Sesto Fiorentino da associazioni, società , persone giuridiche e soggetti del terzo settore. Oltre venti le esperienze e possibilità a disposizione per la fascia 4-14 anni: per informazioni e iscrizioni è necessario fare riferimento ai singoli organizzatori. "L’esperienza dei centri estivi è di fondamentale importanza per bambini, ragazzi e famiglie – afferma l’assessora alle Politiche educative Sara Martini –. Sono sempre di più le realtà del territorio che decidono di convenzionarsi con il Comune riuscendo così a offrire una proposta ampia e di qualità , con attività sportive, musicali, artistiche e non solo, a contatto con la natura e alla scoperta del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musica, sport e natura: oltre venti esperienze con i centri estivi

