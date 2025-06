Musetti-Rune oggi Roland Garros 2025 | orario tv programma streaming

Oggi è il grande giorno: Lorenzo Musetti affronta Holger Rune negli ottavi di finale del Roland Garros 2025! Un match che promette emozioni forti, tra un talento emergente e un giovane pronto a riconquistare la vetta. Gli appassionati di tennis non possono perdere questa sfida, che rappresenta non solo una battaglia sul campo, ma anche un incrocio di generazioni e stili di gioco. Seguite l'evento in diretta per vivere ogni istante!

L’ottavo più atteso, quello più bramato dal momento del sorteggio del Roland Garros, è realtà. Da una parte Lorenzo Musetti, l’uomo che ha incantato sulla terra rossa con una costanza da top player in piena regola, dall’altra Holger Rune, il danese che sta provando a riprendersi quei piani alti che aveva raggiunto e poi, nel 2024, ha dovuto abbandonare tra mille difficoltà. In palio c’è, potenzialmente un quarto di finale che entrambi possono affrontare da favoriti, sia l’uscente dal corrispondente ottavo Frances Tiafoe o Daniel Altmaier. Musetti-Rune è un confronto da 0-2 nei precedenti, ma questo conta in una quantità molto vicina allo zero adesso: siamo sul rosso, in uno Slam e in un momento nel quale è quasi impossibile immaginare una conclusione in tre set secchi dell’uno o dell’altro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Musetti-Rune oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I possibili avversari di Lorenzo Musetti al Roland Garros turno per turno: Rune lo spauracchio da evitare agli ottavi

Lorenzo Musetti, ottavo nel ranking mondiale, si prepara a sfidare avversari di altissimo livello nel suo cammino a Roland Garros.

Cerca Video su questo argomento: Musetti Rune Oggi Roland Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Musetti-Rune al Roland Garros, dove vedere in tv e streaming; Musetti-Rune agli ottavi di finale: quando si gioca e dove vederla; Rune furioso, lite con un tifoso al Roland Garros. Poi avvisa Musetti: “Non può…”; Tennis, Roland Garros: Alcaraz avanti col brivido, Rune sfiderà Musetti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Musetti-Rune: orario, dove vederla in tv e streaming, precedenti. Gli ottavi del Roland Garros

Riporta ilmessaggero.it: Domenica 1 giugno in campo per Lorenzo Musetti che affronterà il norvegese Rune in uno degli ottavi di finale del Roland Garros. Il toscano, attuale numero 7 del mondo, giocherà ...

Musetti-Rune oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Si legge su oasport.it: L'ottavo più atteso, quello più bramato dal momento del sorteggio del Roland Garros, è realtà. Da una parte Lorenzo Musetti, l'uomo che ha incantato sulla ...

Dove vedere Musetti-Rune in tv, Roland Garros 2025: orario esatto, programma, streaming

Come scrive oasport.it: Domani, domenica 1° giugno, Lorenzo Musetti affronterà Holger Rune nell'incontro valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Sul campo del ...