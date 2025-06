Musetti-Rune inizierà in ritardo | programma dilatato al Roland Garros

Il Roland Garros 2025 si tinge di suspense! La tanto attesa sfida tra Lorenzo Musetti e Holger Rune slitta, creando un’atmosfera elettrica sul Philippe Chatrier. Questo ritardo non è solo un imprevisto, ma riflette l’intensità di un torneo che quest’anno promette emozioni forti. Chi avrà la meglio? Con le partite femminili che hanno infiammato il pubblico, l’attesa cresce. Rimanete sintonizzati, perché ogni minuto potrebbe riservare sorprese!

La sessione serale di domenica 1° giugno comincerà in ritardo al Roland Garros 2025, con Lorenzo Musetti e Holger Rune che non potranno scendere in campo sul Philippe Chatrier alle ore 20.15. I tre match della sessione diurna si sono rivelati infatti piuttosto lunghi, con le due partite femminili andate al terzo set e la sfida attualmente in corso tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton che si svilupperà almeno su quattro set. Musetti-Rune, partita che mette in palio un posto ai quarti di finale dello Slam francese contro il vincente del confronto tra Frances Tiafoe e Daniel Altmaier, comincerà al termine della partita tra Alcaraz e Shelton. 🔗 Leggi su Oasport.it