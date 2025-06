Musetti-Rune in campo per gli ottavi Paolini spreca tre match point contro Svitolina ed esce | La diretta

Il Roland Garros continua a sorprendere! Mentre Jasmine Paolini si arrende dopo aver sprecato tre match point contro Elina Svitolina, Lorenzo Musetti si prepara a brillare negli ottavi di finale contro Holger Rune, due talenti emergenti del tennis. Questo torneo non è solo una sfida sportiva, ma un palcoscenico dove i giovani atleti italiani possono dimostrare il loro valore. Riuscirà Musetti a conquistare il pubblico parigino? La tensione è palpabile!

Negli ottavi di finale del Roland Garros Jasmine Paolini domina il primo set, ha tre occasioni per chiudere ma perde contro l'ucraina Elina Svitolina. In serata tra gli uomini Lorenzo Musetti, n. 7 del mondo, affronta il danese Holger Rune (n. 10). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Musetti-Rune in campo per gli ottavi. Paolini spreca tre match point contro Svitolina ed esce | La diretta

