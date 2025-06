Muri imbrattati la pulizia costa oltre 80mila euro Balboni | Serve educazione

Ferrara è diventata un palcoscenico di vandalismo, con oltre 80mila euro spesi per ripristinare muri imbrattati. Il vicesindaco Balboni sottolinea l’urgenza di un’educazione al rispetto del patrimonio pubblico. Questo fenomeno non è isolato: si inserisce in un contesto nazionale di degrado urbano. È tempo di risvegliare la coscienza civica e trasformare la bellezza della città in un valore collettivo da preservare!

Dopo il reportage pubblicato da FerraraToday che ha documentato la diffusione di scritte vandaliche su muri, monumenti e aree pubbliche della città, il tema è stato illustrato e dettagliato dal vicesindaco e assessore al Decoro Urbano Alessandro Balboni, da cui arrivano chiarimenti e dati. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Muri imbrattati, la pulizia costa oltre 80mila euro. Balboni: “Serve educazione”

Altri articoli sullo stesso argomento

Blitz dei no-vax nella villa di Andrea Crisanti: muri imbrattati e scritte in piscina. Il biologo e senatore Pd: «Manifestazione di violenza e inciviltà»

Subito dopo il blitz dei no vax nella villa di Andrea Crisanti, i muri imbrattati e le scritte in piscina hanno rivelato una manifestazione di violenza e inciviltà.

Cerca Video su questo argomento: Muri Imbrattati Pulizia Costa Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Quanto costa alle casse pubbliche la ‘Street Art’

Come scrive quotidiano.net: I costi inoltre non riguardano solo la pulizia della superficie, ma anche l’applicazione di pellicole protettive, per salvaguardare il deprezzamento degli immobili imbrattati. Non è facile ...

Iniziata pulizia muri imbrattati da raid vandalico a Trento

Si legge su ansa.it: Già prima di sera i muri imbrattati sono stati ricoperti con una vernice impregnante, che sarà la base su cui la prossima settimana verrà steso il colore originario degli edifici.

Ramy, iniziata pulizia muri Basilica San Petronio imbrattati

Da msn.com: (ANSA) - BOLOGNA, 15 GEN - Sono cominciati in mattinata gli interventi di pulizia dei muri laterali della basilica di San Petronio, a Bologna, imbrattati sabato sera da gruppi antagonisti durante ...