Murale della legalità inaugurato nel Napoletano

A Torre del Greco, un murale dedicato alla legalità celebra la figura di Peppino Impastato, simbolo di lotta contro la mafia. La sua frase ispiratrice ci ricorda l'importanza della bellezza come antidoto all'omertà e alla paura. Quest'opera è parte di un trend crescente: le città italiane si stanno riscoprendo come spazi di resistenza culturale, dove arte e impegno sociale si fondono per costruire una comunità più consapevole. Un messaggio potente per tutti!

Tempo di lettura: 2 minuti C’è Peppino Impastato, il giornalista siciliano ucciso dalla mafia nel 1978 a soli 30 anni, del quale è riportata anche una frase: “ Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà”. Ma sul murale della legalità inaugurato oggi a Torre del Greco, nella zona di via San Giuseppe alle Paludi, sono presenti anche i volti del giudice Giovanni Falcone, del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (anche loro assassinati dalla criminalità organizzata sicula), don Giuseppe Diana (ammazzato dalla camorra), Papa Giovanni Paolo II e due giovani deceduti per mano di altri ragazzi, Giovanni Guarino e Giovanbattista Cutolo (il primo accoltellato a Torre del Greco la sera della domenica delle palme di tre anni fa; il secondo musicista i cui sogni sono stati spezzati in piazza del Municipio nell’agosto del 2023). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Murale della legalità inaugurato nel Napoletano

Scopri altri approfondimenti

Legalità, a Letojanni si inaugura il murale l murale dalla fondazione Federico Secondo

Lunedì 26 maggio a Letojanni sarà inaugurato un murale realizzato dalla Fondazione Federico Secondo, inserito nel progetto di arte urbana sulla legalità.

Cerca Video su questo argomento: Murale Legalità Inaugurato Napoletano Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Legalità, a Letojanni si inaugura il murale della fondazione Federico II; Inaugurato a Capaci murale con agenti vittime della strage; Letojanni, inaugurato il murales che celebra la memoria di Graziella Campagna; Calvizzano celebra Giovanbattista Cutolo: lunedì 26 maggio l’inaugurazione del murale all’I.C. “Marco Polo”. 🔗Cosa riportano altre fonti