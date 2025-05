Muore schiacciato dal trattore | la vittima è Mark Lagermann

Un terribile incidente ha strappato alla vita Mark Lagermann, un uomo che aveva scelto di dedicarsi con passione alla viticoltura in Italia. La sua tragica scomparsa mette in luce i rischi del settore agricolo, sempre più al centro di dibattiti sulla sicurezza sul lavoro. In un'epoca in cui la sostenibilità e il benessere dei lavoratori sono temi caldi, eventi come questo ci ricordano l'importanza di investire nella protezione di chi lavora la nostra terra.

Petrioli (Fermo), 1 giugno 2025 – Stava lavorando con il trattore nelle sue vigne, quelle che curava con la passione di chi viene dall’estero per nutrire il sogno della sua vita. Ma il destino ha scelto diversamente per lui, e in quelle vigne, ha trovato la morte. E’ stata questa la sorte di Mark Johannes Wilhelmus Lagermann di 52 anni, arrivato a Petritoli dall’Olanda circa quattro anni f a, dove con sua moglie aveva acquistato una tenuta agricola nelle campagne tra via Agelli e contrada San Martino. Avevano fondato insieme l’agriturismo ‘Casa Faro’, dove producevano olio, girasoli, grano e vino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Muore schiacciato dal trattore: la vittima è Mark Lagermann

