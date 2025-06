Muore nello scontro con un’auto in fuga dai carabinieri | tragedia a San Matteo della Decima

Una tragedia straziante ha colpito San Matteo della Decima con la morte di Bruno Ansaloni, un imprenditore agricolo di 56 anni, vittima di un incidente causato da un'auto in fuga dai carabinieri. Questo drammatico evento riporta alla luce il tema della sicurezza stradale e della fuga dalle forze dell'ordine, sempre più frequente nelle nostre città. La vita di un uomo si è spezzata, sollevando interrogativi sulla responsabilità e le conseguenze delle azioni temerarie.

Morto il 56enne imprenditore agricolo Bruno Ansaloni. Un grave incidente è avvenuto nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. A perdere la vita è stato Bruno Ansaloni, 56 anni, noto imprenditore agricolo originario di Sant'Agata Bolognese. La dinamica dello schianto. La tragedia è stata causata da un'auto lanciata ad alta velocità nel tentativo di sfuggire a un posto di blocco dei carabinieri. Il veicolo su cui viaggiavano Ansaloni e la moglie si è scontrato violentemente con una Bmw condotta da tre giovani italiani, il più anziano di 26 anni.

Leggi anche Chi era Bruno Ansaloni, l’imprenditore morto oggi nell’incidente a San Matteo della Decima - Oggi, il mondo dell'imprenditoria agricola piange la scomparsa di Bruno Ansaloni, un visionario di 56 anni, vittima di un tragico incidente stradale.

