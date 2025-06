Muore con il trattore il dramma di una comunità Chi era Paolo Ferri

Un dramma che segna profondamente una comunità già fragile. Paolo Ferri, un agricoltore amato e rispettato, è tragicamente scomparso in un incidente con il trattore in provincia di Arezzo. In un’epoca in cui l'agricoltura affronta sfide sempre più complesse, la sua perdita rappresenta non solo un lutto personale, ma un colpo al cuore di una tradizione. La sicurezza in campo deve tornare al centro del dibattito. Una riflessione necessaria per tutti noi.

Un terribile incidente in campagna è costato la vita a un uomo nel pomeriggio di ieri in provincia di Arezzo. La tragedia si è consumata intorno alle 16,30 nel comune di Laterina Pergine Valdarno, in località podere Riganzi: un uomo, classe 1950, ha perso la vita, dopo essere rimasto schiacciato.

