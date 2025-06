Muore a 75 anni schiacciato dal trattore

Tragedia a Ponticino: Paolo Ferri, 75 anni, ha perso la vita in un incidente con il suo trattore. Questo dramma riporta l'attenzione sulla crescente pericolosità del lavoro agricolo, un settore che, nonostante i progressi tecnologici, continua a registrare incidenti fatali. Riflettiamo su come la sicurezza sul lavoro debba diventare una priorità in un contesto in cui la passione per la terra si scontra con i rischi quotidiani.

LATERINA PERGINE VALDARNO – Lutto a Ponticino per la morte del 75enne Paolo Ferri, rimasto schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando in località Podere Riganzi. È successo nel pomeriggio di ieri (31 maggio) ma la notizia è stata diffusa solo oggi. L’allarme è scattato intorno alle 16,30 e i soccorsi, nel territorio del comune di Laterina Pergine Valdarno, ma i soccorsi sono stati inutili. Sul posto anche i carabinieri per capire la dinamica dell’evento ma anche per escludere l’intervento di terzi. Ferri era molto noto nell’ambito dell’organizzazione della locale festa medievale e il cordoglio della comunità è arrivata dal sindaco Jacopo Tassini. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

