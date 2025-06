Muore a 19 anni in un terribile incidente | il gesto dei genitori è da brividi

La tragica morte di Nicolò Berto, un giovane promettente di soli 19 anni, colpisce profondamente la comunità. I suoi genitori, trasformando il dolore in una lezione di amore, hanno deciso di donare gli organi del ragazzo, un gesto che riporta l'attenzione sull'importanza della donazione e sulla fragilità della vita. In un momento in cui la gioventù sembra invincibile, questa storia ci ricorda di apprezzare ogni istante e di fare la differenza con atti di generos

Il 19enne Nicolò Berto è deceduto il 30 maggio 2025 all'ospedale di Padova, cinque giorni dopo un grave incidente stradale a Cartura, in provincia di Padova. Studente all'ultimo anno dell'Enaip di Conselve e attivo volontario in parrocchia, Nicolò era a bordo di una Volkswagen Polo con il fratello gemello e tre amici quando l'auto ha perso il controllo, finendo fuori strada e schiantandosi contro un palo e un lampione. Nicolò, seduto sul lato del passeggero, è rimasto intrappolato tra le lamiere ed è stato estratto dai vigili del fuoco. Trasportato d'urgenza all'ospedale, è stato ricoverato in terapia intensiva, dove ha lottato per cinque giorni prima che le sue condizioni peggiorassero irreversibilmente.

