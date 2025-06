Multe stradali da record nel 2024 | Torino quarta per incassi la classifica delle città e i dati del Codacons

Nel 2024, le multe stradali in Italia hanno toccato un nuovo record, sfiorando i 650 milioni di euro. Torino si distingue come quarta città per incassi, rivelando quanto la sicurezza stradale possa diventare una fonte di entrate per i comuni. Questo trend, in crescita dell'11,3% rispetto all’anno precedente, ci invita a riflettere sul comportamento degli automobilisti e sulle politiche urbane: un campanello d'allarme per chi ignora il codice della strada!

Nelle principali 20 città italiane le multe stradali hanno garantito nel 2024 incassi totali da quasi 650 milioni di euro, in aumento del +11,3% rispetto ai proventi totali registrati nel 2023 (583,8 milioni). I dati arrivano dal Codacons, che ha analizzato i rendiconti che gli enti locali devono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Multe stradali da record nel 2024: Torino quarta per incassi, la classifica delle città e i dati del Codacons

Leggi anche Multe stradali, quanto conservarle e quando vanno in prescrizione - Scoprire quanto tempo conservare le multe stradali e quando scadono è essenziale per evitare complicazioni legali e finanziarie.

Ne parlano su altre fonti

Firenze capitale... delle multe; Nel 2024 multe per 626mila euro dalla Polizia locale; Terni. Multe, incassi record: tre milioni in un anno; Multe in Calabria: nel 2024 incassi per 6,3 milioni, Reggio al primo posto. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Multe stradali 2024: incassi record nelle città italiane, Milano e Roma in testa

Secondo msn.com: Nel 2024, le multe stradali hanno generato quasi 650 milioni di euro nelle principali città italiane, con Milano e Roma in vetta.

Nel 2024 multe stradali da record: la classifica degli incassi città per città

Si legge su today.it: Un bottino da 650 milioni di euro con un aumento di oltre l'11% rispetto al 2023, ecco i comuni dove le multe sono più sostanziose ...

Multe stradali, la classifica degli incassi delle città italiane: Firenze batte tutti, Milano sul podio. Boom di sanzioni con gli autovelox

Riporta msn.com: Nelle principali 20 città italiane le multe stradali hanno garantito nel 2024 incassi totali da quasi 650 milioni di euro, in aumento del +11,3% rispetto ai proventi totali registrati ...