Multe stradali da 650 milioni | le città più care in Italia

Nel 2024, le multe stradali in Italia hanno raggiunto il vertiginoso totale di 650 milioni di euro, a testimonianza di un trend crescente nella repressione delle infrazioni. Le città più care si contendono il primato, e il Codacons lancia un campanello d’allarme: queste sanzioni non servono solo a garantire sicurezza, ma anche a rimpinguare le casse comunali. Scopri quali metropoli dominano questa triste classifica e come questo fenomeno influisce sulla vita urbana!

In Italia si pagano sempre più multe stradali: nel 2024 le principali città italiane hanno registrato un’impennata negli incassi derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada. Secondo un’analisi del Codacons, basata sui rendiconti pubblici che i comuni devono pubblicare entro il 31 maggio di ogni anno, le multe stradali hanno fruttato quasi 650 milioni di euro, con un incremento del +11,3% rispetto ai 583,8 milioni del 2023. Multe, il primato di Milano e Firenze. A guidare la classifica dei comuni con i maggiori proventi derivanti dalle multe è Milano, che ha incassato quasi 205 milioni di euro, con un aumento del +57,5% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Multe stradali da 650 milioni: le città più care in Italia

Altri articoli sullo stesso argomento

Multe stradali, quanto conservarle e quando vanno in prescrizione

Scoprire quanto tempo conservare le multe stradali e quando scadono è essenziale per evitare complicazioni legali e finanziarie.

Cerca Video su questo argomento: Multe Stradali 650 Milioni Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Multe stradali da 650 milioni: le città più care in Italia

quifinanza.it scrive: Gli incassi derivanti dalle multe stradali hanno raggiunto quota 650 milioni di euro nel 2024, con un incremento del +11,3% rispetto al 2023. Cosa è cambiato negli ultimi anni ...

Nelle città incassati 650 milioni dalle multe, +11,3%

Lo riporta msn.com: Nelle principali 20 città italiane le multe stradali hanno garantito nel 2024 incassi totali da quasi 650 milioni di euro, in aumento dell'11,3% rispetto ai proventi totali registrati nel 2023.

Multe stradali 2024: incassi record di 650 milioni nelle città italiane

Secondo msn.com: Nel 2024, le multe stradali hanno fruttato 650 milioni di euro nelle principali città italiane, con Milano e Roma in testa.