Multe stradali 2024 | incassi record nelle città italiane Milano e Roma in testa

Nel 2024, le multe stradali nelle città italiane, con Milano e Roma in prima fila, hanno raggiunto incassi record di quasi 650 milioni di euro. Un aumento dell'11,3% rispetto all'anno precedente: un dato che fa riflettere sul crescente controllo del traffico urbano e sull'attenzione alla sicurezza stradale. Ma è interessante notare come questa tendenza possa anche influenzare i bilanci comunali, rendendo le città più sostenibili e vivibili.

Nelle principali 20 città italiane le multe stradali hanno garantito nel 2024 incassi totali da quasi 650 milioni di euro, in aumento dell'11,3% rispetto ai proventi totali registrati nel 2023. I dati arrivano dal Codacons, che ha analizzato i rendiconti che gli enti locali devono pubblicare per legge entro il 31 maggio di ogni anno, indicando gli introiti dalle sanzioni per violazione del codice della strada e il relativo utilizzo. Milano rimane in testa alla classifica dei comuni Italiani con i proventi più alti, con quasi 205 milioni di euro incamerati grazie alle multe stradali, (+57,5), seguita da Roma con quasi 169 milioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Multe stradali 2024: incassi record nelle città italiane, Milano e Roma in testa

