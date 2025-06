Multe stradali 2024 | incassi record di 650 milioni nelle città italiane

Nel 2024, le multe stradali nelle 20 principali città italiane hanno raggiunto un incasso record di 650 milioni di euro, segnando un incremento dell'11,3% rispetto all'anno precedente. Questo balzo non è solo un dato economico, ma riflette anche la crescente attenzione alla sicurezza stradale e al rispetto delle regole. Un interessante spunto di riflessione: saranno questi proventi utilizzati per migliorare la nostra mobilità?

Nelle principali 20 città italiane le multe stradali hanno garantito nel 2024 incassi totali da quasi 650 milioni di euro, in aumento dell'11,3% rispetto ai proventi totali registrati nel 2023. I dati arrivano dal Codacons, che ha analizzato i rendiconti che gli enti locali devono pubblicare per legge entro il 31 maggio di ogni anno, indicando gli introiti dalle sanzioni per violazione del codice della strada e il relativo utilizzo. Milano rimane in testa alla classifica dei comuni Italiani con i proventi più alti, con quasi 205 milioni di euro incamerati grazie alle multe stradali, (+57,5), seguita da Roma con quasi 169 milioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Multe stradali 2024: incassi record di 650 milioni nelle città italiane

