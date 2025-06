Motocross oggi in tv GP Germania 2025 | orari MX2 e MXGP programma streaming

Oggi, il GP di Germania di motocross si prepara a un epilogo da brividi! Con Romain Febvre e Simon Längenfelder in testa alle rispettive classifiche, le gare di oggi promettono emozioni indimenticabili. Questo evento non è solo una tappa del campionato, ma un vero e proprio spettacolo che riflette la crescente passione per gli sport motoristici in Europa. Non perderti i warm-up e le gare: saranno il banco di prova perfetto per questi talenti!

A Teutschenthal si concluderà oggi, domenica 1° giugno, il GP di Germania di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della decima tappa della stagione 2025 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Romain Febvre, mentre in MX2 comanda Simon Längenfelder. Di seguito il programma con gli orari completi. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15?: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10. Per il GP di Germania sarà prevista la trasmissione delle gare in diretta tv per la MXGP su Sky Sport Max e Rai Sport HD (solo gara 2), mentre la diretta streaming sarà fruibile su mxgp-tv. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Motocross oggi in tv, GP Germania 2025: orari MX2 e MXGP, programma, streaming

