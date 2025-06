Motocross oggi in tv GP Germania 2025 | orari MX2 e MXGP programma 1 giugno streaming

Oggi, 1° giugno, il GP di Germania di motocross promette emozioni forti! A Teutschenthal, si svolgeranno le gare decisive della decima tappa del Mondiale 2025. Romain Febvre e Simon Längenfelder sono i protagonisti da tenere d'occhio, pronti a sfidarsi per la vittoria. Questo evento si colloca in un trend di crescente popolarità per il motocross, sport che sta conquistando sempre più fan. Non perdere l’occasione di seguire la diretta: adrenalina pura

A Teutschenthal si concluderà oggi, domenica 1° giugno, il GP di Germania di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della decima tappa della stagione 2025 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Romain Febvre, mentre in MX2 comanda Simon Längenfelder. LA DIRETTA LIVE DELLA MX2 DI MOTOCROSS ALLE 13.15 E 16.10 Di seguito il programma con gli orari completi. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15?: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Motocross oggi in tv, GP Germania 2025: orari MX2 e MXGP, programma 1° giugno, streaming

Altri articoli sullo stesso argomento

Motocross oggi in tv, GP Francia 2025: orari MX2 e MXGP, programma, streaming

Oggi, 25 maggio 2025, si conclude il GP di Francia di Motocross ad Ernée, con warm-up e gare MXGP e MX2.

Cerca Video su questo argomento: Motocross Oggi Tv Gp Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

MXGP 2025 rd.#10 - Tutti gli orari del GP di Germania. Si corre a Teutschenthal; MotoGP, oggi il GP Gran Bretagna a Silverstone: orari tv e ultime news; F1, GP Monaco: gli orari e dove vedere la gara del Principato in tv e in streaming; Sport in TV oggi 31 maggio: orari e programmazione TT, MXGP e tanto altro. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Motocross oggi in tv, GP Germania 2025: orari MX2 e MXGP, programma, streaming

Scrive oasport.it: A Teutschenthal si concluderà oggi, domenica 1° giugno, il GP di Germania di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della decima tappa della ...

Motocross oggi in tv, GP Francia 2025: orari MX2 e MXGP, programma 25 maggio, streaming

Come scrive oasport.it: Ad Ernée si concluderà oggi, domenica 25 maggio, il GP di Francia di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della nona tappa della stagione ...

Motocross, la MXGP torna in Germania: il round 10 su Sky

sport.sky.it scrive: Siamo al decimo round, il giro di boa della stagione. Si arriva sul classico circuito di Teutshenthal e qui, a pochi chilometri da Halle, nell'ex Germania Est, il motocross ha radici profonde. In pist ...