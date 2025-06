Mosca ' i ponti sono crollati a causa di esplosioni'

La notte scorsa, due ponti nelle regioni di Bryansk e Kursk sono crollati a causa di esplosioni, un evento che segna un cambiamento drammatico nel panorama della sicurezza in Russia. In un contesto già teso, queste distruzioni sollevano interrogativi sulle conseguenze geopolitiche e sulla vulnerabilità delle infrastrutture. Un punto interessante da notare: l’attenzione globale si concentra ora sulla stabilità del Paese e sulle ripercussioni per la popolazione.

I due ponti nelle regioni di Bryansk e Kursk sono crollati la notte scorsa a causa di esplosioni: lo ha reso noto il Comitato investigativo russo, come riporta la Tass.

Genova, sono 21 i ponti osservati speciali. Ecco la mappa dei casi a rischio più alto | Grafico

È stato stanziato un budget di nove milioni di euro per una campagna di monitoraggio che dovrà concludersi entro la fine di giugno 2026.

Riporta gazzettadiparma.it: (ANSA) - ROMA, 01 GIU - I due ponti nelle regioni di Bryansk e Kursk sono crollati la notte scorsa a causa di esplosioni: lo ha reso noto il Comitato investigativo russo, come riporta la Tass. (ANSA).

