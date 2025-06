Mosca conferma alcuni aerei distrutti in attacco Kiev

In un contesto di crescente tensione geopolitica, la Russia ammette l'attacco ucraino contro i propri aeroporti militari, con aerei "in fiamme". Questo evento segna un nuovo capitolo nel conflitto, rivelando quanto le tecnologie moderne, come i droni, stiano cambiando le dinamiche di guerra. Interessante notare come la risposta di Mosca non si limiti alla difesa, ma preveda anche arresti per "attacchi terroristici". La guerra moderna sta prendendo forme impreviste.

Il ministero della Difesa russa conferma l'attacco con droni ucraini contro quattro aeroporti militari nel Paese, nei quali "alcuni aerei sono in fiamme". Mosca annuncia anche di aver "arrestato i responsabili" di quelli che definisce "attacchi terroristici". Lo riferisce la Tass. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mosca conferma, alcuni aerei distrutti in attacco Kiev

