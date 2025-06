Mosca aperte indagini per terrorismo dopo il crollo dei ponti

Mosca si prepara a una risposta ferma: dopo le esplosioni ai ponti di Kursk e Bryansk, le indagini per terrorismo sono ufficialmente avviate. Un evento che non solo segna un escalation nel conflitto in corso, ma potrebbe avere ripercussioni su tutta la regione. La sicurezza diventa centrale, mentre cresce la tensione tra le potenze. Rimanete informati: ogni sviluppo potrebbe cambiare le carte in tavola.

Le due esplosioni ai ponti, avvenuti durante la notte negli Oblast' del Kursk e di Bryansk, sarebbero riconducibili ad attacchi terroristici: Mosca apre le indagini dopo l'accaduto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Mosca, aperte indagini per terrorismo dopo il crollo dei ponti

