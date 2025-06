Morto Sciocchetti Nel 1994 inventò | Pesaro Express

È con grande tristezza che apprendiamo della scomparsa di Franco Sciocchetti, il visionario fondatore di Pesaro Express. Innovatore nel settore del trasporto, Sciocchetti ha lasciato un segno indelebile nella logistica, proprio quando il mondo sta abbracciando la sostenibilità e la rapidità delle consegne. La sua carriera alla Stones di Montelabbate testimonia la passione per l'eccellenza nell'arredamento. Un’eredità che continua a ispirare!

Nelle prime ore di ieri mattina, si è spento Franco Sciocchetti a causa di una sepsi che lo ha portato via in pochissimi giorni. Aveva 81 anni. Dagli anni ’90, e fino all’ultima parte della sua vita lavorativa, Sciocchetti è stato general manager della azienda Stones di Montelabbate, che si occupa di complementi di arredo, di proprietà dell’imprenditore pesarese Mauro Mattioli, a lui molto legato. Ma Franco era molto conosciuto per la sua attività di appassionato giornalista: una penna elegante, acuta ed ironica, con una grande passione per il calcio. Nella sua carriera da pubblicista è stato corrispondente da San Benedetto del Tronto per il Corriere dello SportStadio quando la Samb era in serie B. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it