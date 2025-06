Morto Schiavini | Volontario instancabile

Una luce si è spenta, ma il suo impegno vive. Gabriele Schiavini, instancabile presidente di Penelope Lombardia, ha dedicato la sua vita a sostenere le famiglie delle persone scomparse, trasformando il dolore personale in una missione collettiva. In un’epoca in cui la solidarietà è più che mai necessaria, il suo esempio ci ricorda l'importanza di non voltarsi dall'altra parte. Ogni persona persa ha una storia, e Gabriele era il narratore di tante.

Si è spento ieri Gabriele Schiavini (foto), già presidente di Penelope Lombardia, associazione nazionale che aiuta le famiglie delle persone scomparse. Gabriele viveva a Misinto da molti anni e all’inizio degli anni Duemila aveva preso a cuore la causa delle persone scomparse perché toccato direttamente da questa sofferenza: era infatti lo zio di Andrea Paolo Cofferati, scomparso nel novembre del 2003 da Valmadrera (Lecco). Nato a Bollate nel 1970, Andrea era domiciliato a Cogliate. Di lui non si è più sapuno nulla. Lo zio Gabriele si era avvicinato a Penelope, l’associazione creata da Gildo Claps, fratello di Elisa, ed era diventato presidente della sezione Lombarda, fissando la sede nella sua abitazione di Misinto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morto Schiavini: "Volontario instancabile"

