È un giorno di grande tristezza per Montemurlo, che oggi piange la scomparsa di Renzo Micheloni, simbolo di un'epoca di crescita e trasformazioni. Sindaco dal 1970 al 1980, ha guidato il comune durante un periodo di rinascita industriale, contribuendo a plasmare l'identità del territorio. La sua passione per la giustizia sociale e l'impegno nella comunità ricordano quanto sia fondamentale investire nel futuro, anche in momenti di cambiamento. Una lezione da non dimenticare.

Montemurlo (Prato), 1 giugno 2025 – Se n'è andato oggi 1 giugno all'età di 97 anni Renzo Micheloni, sindaco di Montemurlo dal 1970 al 1980, gli anni del grande sviluppo industriale del territorio. Iscritto al Pci fin dal 1945, è stato sindacalista della cgil edili, impegnato nel mondo della cooperazione di consumo, funzionario del PCI, è stato inoltre presidente ASM Prato dal 1965 al 1975. Tra gli altri incarichi è stato componente dell' assemblea e dell'ufficio di presidenza del Consiag, del cda di Gida e nell'ufficio di presidenza del consorzio schema 23 (invaso di Bilancino). Da tempo Renzo Micheloni non stava bene ma a Montemurlo tutti lo ricordavano con affetto immutato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morto Renzo Micheloni, per 10 anni sindaco di Montemurlo. Guidò il boom del territorio

