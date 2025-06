Morto il regista Mirko Locatelli il cantore sensibile di adolescenza e disabilità

Il cinema italiano perde un’anima profonda: Mirko Locatelli, regista di storie che hanno messo in luce l’adolescenza e la disabilità, ci lascia a soli 50 anni. La sua opera, un faro per molti, ci ricorda quanto sia importante dare voce a chi vive ai margini. In un’epoca in cui l'inclusione è più che mai un tema centrale, il suo contributo rimarrà impresso nei cuori e nelle menti di chi ha avuto il privilegio di vederlo.

Milano, 1 giugno 2025 – Il mondo del cinema italiano piange Mirko Locatelli, autore di una serie di film indipendenti che hanno conquistato l’apprezzamento del pubblico di festival e rassegne dedicate alle pellicole d’autore. Tetraplegico fin dall’adolescenza, aveva compiuto 50 anni nell’ottobre dell’anno scorso. Da qualche tempo si era trasferito nell’Astigiano, nel paese di Casorzo Monferrato. Qui è deceduto ieri, sabato 31 maggio: gli è stata fatale una breve malattia. L’addio. Si è spenta, si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa dei suoi ultimi due film, “una figura eclettica e instancabile, che ha lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico italiano, distinguendosi per la sua capacità di affrontare temi complessi con sensibilità e profondità”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morto il regista Mirko Locatelli, il cantore sensibile di adolescenza e disabilità

