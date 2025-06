Morto il padre di Adam il bimbo di Gaza che verrà operato in Italia

Una tragedia che colpisce il cuore: Hamdi Al-Najjar, padre di Adam, è morto a causa delle ferite riportate nell'attacco israeliano. Adam, unico sopravvissuto di 10 fratelli, si prepara a raggiungere l'Italia per un'operazione salvavita. Questo evento non è solo una storia personale, ma riflette la drammatica realtà di una regione in guerra, dove le vite dei più piccoli sono stravolte. La solidarietà internazionale è ora più che mai fondamentale.

È morto in seguito alle ferite riportate nell’attacco israeliano del 24 maggio Hamdi Al-Najjar, padre di Adam, unico sopravvissuto di 10 fratelli. Lo riporta l’agenzia di stampa turca Anadolu, che cita fonti sanitarie dell’ospedale Nasser di Khan Yunis. Adam, che ha 11 anni, arriverà tra pochi giorni in Italia, dove verrà operato (forse l’11 giugno), come ha annunciato il 31 maggio il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Morto il padre di Adam, il bimbo di Gaza che verrà operato in Italia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Schianto sulla strada maledetta, il padre morto sul colpo: gravissimi moglie e bimba di 7 mesi

Un tragico incidente stradale ha colpito la comunità di Oriago di Mira, spezzando una giovane famiglia.

Cerca Video su questo argomento: Morto Padre Adam Bimbo Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

È morto anche il papà di Adam, la zia del bimbo: “Italia, fai presto”; Adam, morto anche il padre del bimbo palestinese che ha perso 9 fratelli nell'attacco a Gaza: il piccolo verrà; Sarà curato in Italia Adam, unico sopravvissuto di 10 fratellini; Gaza, è morto il padre di Adam. Il piccolo presto in Italia per curarsi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Adam, morto anche il padre del bimbo palestinese che ha perso 9 fratelli nell'attacco a Gaza: il piccolo verrà in Italia per curarsi

Si legge su msn.com: Il padre di Adam, Hamdi Al-Najjar, è morto in seguito alle ferite riportate nell'attacco israeliano del 24 maggio scorso su Khan Younis, nel ...

È morto anche il papà di Adam, la zia del bimbo: “Italia, fai presto”

repubblica.it scrive: Nashwa al-Najjar: “Abbiamo già trovato il veicolo che ci può portare al valico per uscire. Aspettiamo il permesso delle autorità ...

Gaza, è morto il padre di Adam. Il piccolo presto in Italia per curarsi

Riporta quotidiano.net: Il padre, sopravvissuto assieme al ragazzino 11enne a un raid israeliano contro la loro casa dove hanno perso la vita i suoi nove figli, è deceduto per le ferite riportate. Ieri Tajani aveva annunciat ...