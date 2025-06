Morto Hamdi Al-Najjar dopo attacco israeliano a Khan Younis Gaza

Hamdi Al-Najjar, padre del piccolo Adam, è tragicamente deceduto dopo l'attacco israeliano a Khan Younis il 24 maggio. Questo evento mette in luce le conseguenze devastanti dei conflitti, che spesso colpiscono le famiglie innocenti. In un mondo sempre più interconnesso, la tragedia di una singola vita ci ricorda quanto sia urgente lavorare per la pace e la stabilità nella regione. Le storie personali rendono la sofferenza collettiva ancora più palpabile.

Il padre di Adam, Hamdi Al-Najjar, è morto in seguito alle ferite riportate nell'attacco israeliano del 24 maggio scorso su Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza: lo riporta l'agenzia di stampa turca Anadolu, che cita fonti sanitarie dell'ospedale Nasser della città. L'attacco, che ha colpito l'abitazione della famiglia, è costato la vita a nove figli di Al-Najjar. L'uomo era sopravvissuto insieme al piccolo Adam, mentre la moglie - la pediatra palestinese Alaa Al-Najjar - si trovava al lavoro al Nasser Medical Complex.

