Morto anche il padre di Adam Tajani | Il bimbo verrà in Italia forse l' operazione l' 11 giugno Ipotesi Niguarda

Tragedia e speranza si intrecciano nella vita di Adam Tajani. Dopo la morte del padre, vittima di un attacco a Gaza, il piccolo potrebbe arrivare in Italia per un'operazione salvavita il prossimo 11 giugno. Questo caso, purtroppo, non è isolato, ma rappresenta il dramma quotidiano di molte famiglie colpite da conflitti. La resilienza di Adam ci invita a riflettere su quanto sia fondamentale sostenere chi, come lui, lotta per una nuova vita.

Il padre di Adam, Hamdi Al-Najjar, è morto in seguito alle ferite riportate nell’attacco israeliano del 24 maggio scorso su Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza: lo riporta l’agenzia di stampa turca Anadolu, che cita fonti sanitarie dell’ospedale Nasser della città. L’attacco, che ha colpito l’abitazione della famiglia, è costato la vita a nove figli di Al-Najjar. L’uomo era. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Morto anche il padre di Adam. Tajani: "Il bimbo verrà in Italia, forse l'operazione l'11 giugno". Ipotesi Niguarda

