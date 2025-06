Morti di Covid La comunità non dimentica

Un gesto che va oltre la memoria: a Pizzighettone, la comunità si è riunita per onorare le trentacinque vite spezzate dal Covid, un tributo ai legami che ci uniscono. In un'epoca in cui il ricordo diventa un atto di resistenza, queste celebrazioni testimoniano l'importanza della solidarietà. Non dimenticare è fondamentale, perché ogni nome ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Uniti nel dolore, forti nella speranza.

Non dimenticare le vittime del Covid. È questo l’intento forte in riva all’Adda, dove sono state celebrate due messe nei cimiteri di Pizzighettone e della frazione Regona. Sono una trentina le vittime del Covid a Pizzighettone, scomparse nei primi mesi del 2020 quando la pandemia sconvolse la vita di tutti. "Uniti come una famiglia nel dolore" con questo intento sono state celebrate le messe in quei cimiteri dove, già quando fu possibile nel 2020, si svolsero delle funzioni per ricordare ognuna delle vittime. La messa di venerdì è stata celebrata da don Attilio Sperlari (nella foto), parroco in solido dell’unità pastorale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morti di Covid. La comunità non dimentica

Cerca Video su questo argomento: Morti Covid Comunità Dimentica Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Morti di Covid. La comunità non dimentica. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media