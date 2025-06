Morte Maradona annullato il processo | ecco il motivo

La morte di Diego Armando Maradona continua a far discutere. Il recente annullamento del processo che coinvolgeva sette professionisti sanitari è un colpo inaspettato per chi cercava giustizia per la leggenda del calcio. Questo evento non solo riaccende il dibattito sulla responsabilità medica, ma mette anche in evidenza quanto siano fragili e complicate le verità legate a figure iconiche. La questione rimane aperta: chi tutela davvero le star?

Il processo vedeva imputati sette professionisti sanitari, accusati di negligenza nella morte dell'ex capitano del Napoli, Diego Armando Maradona. Un tribunale argentino la deciso l'annullamento del processo sulle cause della morte della leggenda del calcio Diego Armando Maradona. Il processo vedeva imputati sette professionisti sanitari, accusati di negligenza nella morte del campione argentino.

Processo per la morte di Diego Maradona, la figlia del Pibe de Oro non ci sta: «Abbiamo vissuto una messa in scena»

Il processo per la morte di Diego Maradona continua a sollevare polemiche. La figlia del leggendario calciatore accusa: «Abbiamo vissuto una messa in scena».

