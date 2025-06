Morta Patrizia Bedori ex consigliera comunale del Movimento 5 Stelle a Milano Sala | Ci ha lasciato una battagliera

Milano piange Patrizia Bedori, una delle voci più determinate del Movimento 5 Stelle. Battagliera nel consiglio comunale e candidata sindaco nel 2016, ha lottato instancabilmente per il cambiamento nella sua città. La sua scomparsa segna non solo una perdita personale, ma anche un momento di riflessione su come la politica locale possa continuare a evolversi. La sua eredità vivrà nel coraggio di chi continua a combattere per un futuro migliore.

Milano, 1 giugno 2025 – Lutto in Comune a Milano: è morta Patrizia Bedori, fra i fondatori del Movimento 5 stelle milanese, ex consigliera comunale brevemente candidata a sindaco nel 2016, quando vince le 'primarie’ pentastellate salvo poi ritirarsi e lasciare il posto a Gianluca Corrado. Consigliera comunale dei 5 stelle si è poi ricandidata nel 2021 con la lista Milano in comune. Era malata da tempo ed è stata lei stessa a dare l'annuncio su Facebook ad aprile dopo essere stata dimessa dall'ospedale: “La diagnosi è stata netta, sono dovuti alla mia principale malattia, il linfoma ha ormai preso il sopravvento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morta Patrizia Bedori, ex consigliera comunale del Movimento 5 Stelle a Milano. Sala: “Ci ha lasciato una battagliera”

