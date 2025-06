Morta l' 89enne investita sulle strisce in via Casaregis

È una tragedia che riporta in primo piano la sicurezza stradale, un tema sempre attuale nelle nostre città. Clara Parodi, 89 anni, è l'ennesima vittima di incidenti che mettono in luce la vulnerabilità degli anziani. Questa storia ci invita a riflettere sull'importanza di strade più sicure e di una maggiore attenzione alla guida. Non possiamo più ignorare il problema: le strisce pedonali devono tornare a essere spazi di sicurezza per tutti.

È morta ieri sera Clara Parodi, l'89enne investita sulle strisce pedonali lo scorso giovedì all'incrocio tra via Casaregis e via Tolemaide alla Foce da un'auto condotta da un 67enne. Le condizioni dell'anziana erano da subito apparse disperate, inutili i soccorsi di 118 e Croce Bianca.

