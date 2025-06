Morta l' 89enne investita sulle strisce in via Casaregis

Tragico incidente a Genova: Clara Parodi, 89 anni, non ce l'ha fatta dopo essere stata investita sulle strisce pedonali. Questa triste notizia ci ricorda l'importanza della sicurezza stradale, soprattutto per le persone più vulnerabili. In un periodo in cui la mobilità urbana è in costante evoluzione, è fondamentale riflettere su come possiamo rendere le nostre città più sicure per tutti. Non sottovalutiamo mai il valore della vita.

È morta ieri sera Clara Parodi, l'89enne investita sulle strisce pedonali lo scorso giovedì all'incrocio tra via Casaregis e via Tolemaide alla Foce da un'auto condotta da un 67enne. Le condizioni dell'anziana erano da subito apparse disperate, inutili i soccorsi di 118 e Croce Bianca. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Morta l'89enne investita sulle strisce in via Casaregis

