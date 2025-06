Montichiari incidente fra auto e moto vicino all’aeroporto | morto centauro 60enne

Tragedia a Montichiari: un motociclista di 60 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale. La collisione con un’auto, avvenuta vicino all’aeroporto, riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale, soprattutto per i centauri. Questo evento mette in luce un tema cruciale: l’importanza di una guida consapevole e delle infrastrutture adeguate. La strada può essere un luogo meraviglioso, ma richiede rispetto e attenzione.

Montichiari (Brescia) – Grave incidente stradale a Montichiari, sulla Sp37 vicino all’aeroporto. Un motociclista di sessant'anni è morto nel tardo pomeriggio a Montichiari, in provincia di Brescia. L'uomo è deceduto dopo uno scontro frontale con una vettura, è stato sbalzato di sella finendo a decine di metri dalla sua moto contro la recinzione dell'aeroporto. È deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi: i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Illeso invece l'automobilista coinvolto nel terribile schianto. Le cause e la dinamica dell’incidente mortale sono al vaglio della Polizia locale di Montichiari, intervenuta per i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Montichiari, incidente fra auto e moto vicino all’aeroporto: morto centauro 60enne

Leggi anche Incidente in bici a Montichiari: 14enne ferito in una rovinosa caduta - Attimi di paura a Montichiari per un giovane ciclista di 14 anni, rimasto coinvolto in una caduta rovinosa.

