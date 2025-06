Monterotondo 75enne travolto e ucciso davanti casa mentre conversa con un amico

Una tragica fatalità ha colpito Monterotondo: un 75enne è stato investito e ucciso mentre chiacchierava con un amico davanti a casa. Questo incidente fa eco a un allarmante trend nazionale, dove la sicurezza stradale continua a destare preoccupazioni. Un dato che non possiamo ignorare: ogni vita persa sulle strade è una lezione di responsabilità per tutti noi. La strada deve tornare a essere un luogo sicuro per tutti.

L’incidente avvenuto in via Adige ha provocato anche un ferito grave. Tragedia sulle strade di Monterotondo, comune della provincia di Roma, dove nelle prime ore di domenica si è verificato un drammatico incidente stradale. Un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava a pochi metri dalla sua abitazione in via Adige. Investito mentre chiacchierava con un amico. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’anziano si trovava in compagnia di un amico, con il quale stava conversando sul marciapiede nei pressi di un bar. Erano circa le otto del mattino, quando improvvisamente un’ auto ha travolto entrambi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Monterotondo, 75enne travolto e ucciso davanti casa mentre conversa con un amico

