montemassi quadri viventi ed emozioni

Montemassi si trasforma in un'opera d'arte vivente! Oggi le sue strade si riempiono di quadri a grandezza naturale, portando la cultura direttamente tra le mani dei visitatori. Questo evento non è solo una celebrazione della bellezza artistica, ma anche un invito a riscoprire l'arte nel nostro quotidiano. Un'opportunità imperdibile per emozionarsi e riflettere su quanto l'arte possa essere vicina a noi. Non perdere questa magia!

Per le vie di Montemassi e sentirsi invece tra i corridoi di un grande museo. Quadri di qua, quadri di là, la cultura a portata di mano. Ma a differenza dei dipinti originali custoditi in vari musei del mondo, oggi in paese sarà possibile ammirare le copie a grandezza naturale (quale che sia la reale 'grandezza naturale' del dipinto, perché dalle 16.30 torna la rassegna 'I quadri viventi' organizzata dall'Arci Montemassi e giunta alla dodicesima edizione che ha come tema 'Oltre la tela. ritratti di ieri, emozioni di ieri, la bellezza si rinnova'. Sono state oltre cento le persone – tra figuranti, artigiani, truccatori e appassionati di arti figurative – coinvolte.

