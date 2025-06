Monteiasi scuole a rischio | il Comitato Monteiasi Futura lancia un appello al Prefetto

Il futuro dei nostri ragazzi è in pericolo a Monteiasi! Il comitato “Monteiasi Futura” lancia un appello accorato al prefetto: tre scuole su tre presentano criticità strutturali, con una già chiusa per motivi di sicurezza. A cinque anni dalle prime segnalazioni, la situazione resta invariata. Questa crisi scolastica non è solo locale, ma riflette una problematica nazionale che merita attenzione. È tempo di agire per garantire un'istruzione sicura e dignitosa!

Tarantini Time Quotidiano Tre scuole su tre con criticità strutturali documentate, una delle quali chiusa per pericolo concreto. A cinque anni dalle prime relazioni tecniche che segnalavano gravi problemi nei plessi scolastici del Comune di Monteiasi, nulla è stato fatto. È quanto denuncia il comitato cittadino “Monteiasi Futura”, che ha inviato una lettera formale al Prefetto della Provincia di Taranto chiedendo un intervento urgente. Nel mirino del Comitato, composto da cittadini attivi sul territorio, ci sono le condizioni delle scuole dell’infanzia “Gianni Rodari”, primaria “Giovanni Pascoli” e secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Monteiasi, scuole a rischio: il Comitato “Monteiasi Futura” lancia un appello al Prefetto

