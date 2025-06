Montefredane rende omaggio a Padre Vittorino Grossi | novant’anni di fede studio e testimonianza

Montefredane celebra un faro di fede e cultura: Padre Vittorino Grossi compie 90 anni. Sabato 7 giugno, la Chiesa Arcipretale di Maria Santissima del Carmine ospiterà la presentazione del volume dedicato a quest'uomo straordinario. Un'opportunità per riflettere sul potere della testimonianza spirituale in un mondo che cerca sempre più autenticità. Scoprite come novant'anni di dedizione possano illuminare il nostro presente!

Sabato 7 giugno, alle ore 18:00, nella Chiesa Arcipretale di Maria Santissima del Carmine di Montefredane, sarà presentato il volume "Novant'anni nella luce di Agostino – Montefredane per i 90 anni di Padre Vittorino Grossi", a cura del prof. Antonio Polidoro.

