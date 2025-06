Monsignor Renna ai deputati e ai sindaci | La politica è servizio carità e inclusione sociale

Monsignor Luigi Renna ha lanciato un messaggio potente ai deputati e sindaci: la politica deve essere un atto di servizio, amore e inclusione sociale. In un’epoca in cui il divario tra i privilegiati e i più bisognosi è in aumento, l'opzione preferenziale per i poveri diventa cruciale. È un invito a rigenerare la comunità, trasformando la politica in una vera e propria missione a favore del bene comune. Un tema che ci riguarda tutti!

Servizio, amore politico, opzione preferenziale per i poveri sono i tre messaggi consegnati dall’arcivescovo Luigi Renna ai politici e agli amministratori locali presenti oggi in Cattedrale per il Giubileo che li riguardava. All’evento erano presenti il nuovo prefetto Pietro Signoriello, il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Monsignor Renna ai deputati e ai sindaci: "La politica è servizio, carità e inclusione sociale”

