Monreale senza acqua da due giorni l' Amap | guasto elettrico ai pozzi Boara

Monreale è senza acqua da due giorni a causa di un guasto elettrico ai pozzi Boara, e la situazione sta creando non poco malcontento tra i cittadini. Questo episodio non è solo un inconveniente locale, ma si inserisce in un contesto più ampio di problemi infrastrutturali che affliggono molte città italiane. La gestione delle risorse idriche diventa cruciale, soprattutto in un periodo di crescente siccità. Rimanere informati è fondamentale!

Da due giorni manca l’acqua a Monreale. L’Amap, la società che gestisce il servizio idrico nel capoluogo siciliano e in diversi comuni della provincia, ha comunicato che a causa di un guasto al sistema di alimentazione elettrica dei pozzi Boara, si stanno verificando disservizi e ritardi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Monreale senza acqua da due giorni, l'Amap: guasto elettrico ai pozzi Boara

Niente acqua a Monreale, Amap: guasto agli alimentatori del Pozzo Boara

Si legge su informazione.it: Monreale – AMAP informa la cittadinanza che si stanno verificando disservizi nella regolare erogazione dell’acqua a causa di un guasto all’alimentatore elettrico dei pozzi boara che servono la zona. L ...

