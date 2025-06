Monreale risolto il guasto ai pozzi Boara | domani dovrebbe ripartire l’erogazione

Monreale respira di nuovo: dopo un grave guasto ai pozzi Boara, l'erogazione dell'acqua riprenderà domani. Un problema che ha colpito molte famiglie, sottolineando la fragilità dei servizi essenziali nelle nostre città. In un’epoca in cui l’acqua sta diventando sempre più preziosa, è fondamentale riflettere sull'importanza di infrastrutture solide e sostenibili. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti, la normalità è a un passo!

Monreale – Un grave disservizio idrico sta interessando gran parte di Monreale nella giornata odierna, 1 giugno. L'interruzione dell'erogazione dell'acqua è stata causata da un malfunzionamento delle pompe di sollevamento situate presso i pozzi Boara, lasciando numerose famiglie senza approvvigionamento idrico. Sin dalle prime ore del mattino, le squadre tecniche del Comune in collaborazione con

Monreale si trova a fronteggiare un nuovo, scomodo capitolo nella saga dei disservizi idrici. Con l'estate alle porte, i guasti ai pozzi costringono molte famiglie a fare i conti con l'assenza d'acqua.

