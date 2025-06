Monreale ennesimo guasto ai pozzi | tante abitazioni senza acqua

Monreale si trova a fronteggiare un nuovo, scomodo capitolo nella saga dei disservizi idrici. Con l’estate alle porte, i guasti ai pozzi costringono molte famiglie a fare i conti con l'assenza d'acqua. Un problema non solo locale, ma che riflette una crescente emergenza idrica in diverse zone d’Italia. Il sindaco Arcidiacono assicura che la normalità è vicina, ma quanto ancora dovremo aspettare per soluzioni durature? La questione acqua è più che

Arriva l’estate e a Monreale iniziano anche i disservizi legati all’acqua. Sono tante le abitazioni rimaste a secco da ieri 31 maggio in città. Il problema sarebbe legato ad un guasto elettrico ai pozzi. La situazione, spiega il sindaco Arcidiacono, dovrebbe tornare alla normalità nel corso delle prossime ore. “Ieri abbiamo avuto un malfunzionamento elettrico . (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, ennesimo guasto ai pozzi: tante abitazioni senza acqua

