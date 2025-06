Monreale dopo il fantasma della munnizza altri incivili beccati dalle telecamere

Monreale si trova al centro di una battaglia contro l'inciviltà! Dopo il clamoroso episodio del "fantasma della munnizza", le telecamere continuano a svelare nuovi trasgressori che abbandonano rifiuti in strada. Questo trend non è solo locale: in tutta Italia, il decoro urbano è minacciato da comportamenti irresponsabili. La vera sfida? Riscoprire il senso di comunità e responsabilità, perché una città pulita è un diritto di tutti!

Monreale – Dopo il fantasma della munnizza, la donna multata a Monreale, vestita con un lenzuolo in testa mentre gettava rifiuti in maniera illecita, continuano gli avvistamenti ma non di fantasmi, semplicemente di incivili. Gli avvistamenti avvengono in via Pio La Torre, nella zona delle case popolari. L’occhio elettronico delle telecamere ha pizzicato altri sporcaccioni . (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, dopo il “fantasma della munnizza” altri incivili beccati dalle telecamere

Monreale, dopo la strage più controlli e assunzioni di vigili urbani

Monreale, 14 maggio 2025 – Dopo la strage che ha scosso la comunità, il Sindaco Alberto Arcidiacono annuncia l'intensificazione dei controlli e nuove assunzioni di vigili urbani.

A Monreale l’uomo che si travestiva da fantasma per buttare l’immondizia: beccato dalle telecamere

Secondo informazione.it: Nonostante gli sforzi per rendere più efficiente la raccolta differenziata , c’è chi, pur di eludere le regole, arriva a mettere in scena vere e proprie performance. Come quella dell’uomo di Monreale ...

Si traveste da “fantasma” per gettare i rifiuti a bordo strada a Monreale: il video che lo smaschera

Da fanpage.it: Un uomo è stato sorpreso a gettare illegalmente i rifiuti a bordo strada a Monreale, in Sicilia. Si era nascosto sotto un lenzuolo per cercare di non essere ripreso dalle telecamere di video ...

Monreale, il fantasma “sporcaccione”

Riporta lasicilia.it: La polizia municipale di Monreale è infatti riuscita a identificarlo grazie ai sistemi di videosorveglianza installati in città, che hanno consentito di seguirlo fin dal momento in cui ha abbandonato ...