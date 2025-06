Monini premia l’extravergine d’eccellenza

Monini celebra l'eccellenza dell'olio extravergine d’oliva con i suoi vincitori, un evento che evidenzia il valore della tradizione e dell'innovazione nel settore. I frantoi premiati non sono solo custodi di sapori unici, ma anche protagonisti di un trend in crescita: la riscoperta del cibo autentico. Scoprire questi oli significa immergersi in un mondo di gusto e passione, un viaggio sensoriale da non perdere!

SPOLETO – Frantoio di Carone Anna, (Sannicandro di Bari) per la categoria fruttato leggero; Oleificio società cooperativa di Canino (Viterbo), per il fruttato medio; Frantoio Paparella Salvatore (Barletta), per il fruttato intenso; Frantoio Biorussi (Puglia) per la categoria biologico: eccoli i frantoiani saliti sul podio della terza edizione dello " Zefferino d'Oro ", il primo riconoscimento della qualità della materia, istituito dall' azienda olearia Monini di Spoleto, con l'obiettivo di rafforzare la filiera dell' extravergine di oliva made in Italy e accendere i riflettori sull'unicità del prodotto italiano, chiamato a competere in un mercato sempre più complesso.

Monini premia l'extravergine d'eccellenza

