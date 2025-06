Mondo del calcio in lutto si è spento mister Borrozzino

Una leggenda del calcio campano ci ha lasciato: Carmine Borrozzino, storico mister della Juve Sammaritana, è scomparso. La sua passione e il suo impegno hanno segnato generazioni di giovani calciatori a Santa Maria Capua Vetere. In un periodo in cui il calcio sta cercando di ritrovare il suo spirito comunitario, la sua eredità continua a ispirare. Ricordiamo insieme un grande uomo, che ha costruito non solo squadre, ma anche famiglie.

Il mondo del calcio di Santa Maria Capua Vetere in lutto per la scomparsa di Carmine Borrozzino, storico mister della Juve Sammaritana. A darne notizia è stato lo stesso club che ricorda Borrozzino attraverso le proprie pagine social. “Un uomo che ha fatto la storia della nostra società, della. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Mondo del calcio in lutto, si è spento mister Borrozzino

