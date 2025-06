Mondiali 2026 | Spalletti l’Italia ci deve andare I ragazzi di oggi non hanno mai visto gli azzurri nella fase finale

Luciano Spalletti lancia un appello: l'Italia deve tornare ai Mondiali nel 2026! È un'opportunità imperdibile per far vivere ai giovani, come il nipotino Filippo, l'emozione di tifare per gli azzurri in una fase finale. Dal 2014, la Nazionale ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei ragazzi, che non hanno mai assaporato la gioia di un trionfo. La sfida è aperta, il sogno è possibile: andiamo a fare

Il mio nipotino Filippo, 13 anni, gioca a rugby, ma è anche grande appassionato di calcio. Lui e i suoi amici, rugbisti e calciatori naturalmente, si lamentano perchè non hanno mai potuto fare il tifo per l’Italia in una fase finale dei mondiali. L’ultima volta con gli azzurri in campo fu nel 2014. La loro . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Mondiali 2026: Spalletti, l’Italia ci deve andare. I ragazzi di oggi non hanno mai visto gli azzurri nella fase finale

