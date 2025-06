Mondiale per Club oggi apre ufficialmente il mercato per 32 club | il regolamento

Oggi, 1° giugno, segna l’inizio della sessione di mercato per le 32 squadre del Mondiale per Club! In un contesto calcistico sempre più globale, i club si preparano a rinforzarsi per competere ai massimi livelli. Le strategie di acquisto e cessione saranno decisive: chi investirà di più e chi punterà su giovani talenti? Rimanete sintonizzati, perché ogni mossa potrebbe cambiare le sorti del torneo!

Oggi, domenica 1° giugno, apre ufficialmente la sessione di mercato per le 32 squadre che parteciperanno al Mondiale per Club (15 giugno - 13. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Mondiale per Club, oggi apre ufficialmente il mercato per 32 club: il regolamento

