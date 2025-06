Mondiale per Club Inter c’è anche l’ultima squadra qualificata! Ecco chi ha ottenuto il pass

Il Mondiale per Club si arricchisce di un nuovo protagonista: il Los Angeles FC. Dopo una sfida accesa contro il Club América, la squadra statunitense ha conquistato il pass per affrontare l’Inter in un torneo che celebra il calcio globale. Questo evento non è solo un confronto tra club, ma un palcoscenico che mette in luce il crescente talento del soccer americano. Chi avrà la meglio? La suspense è tutta da vivere!

per la competizione. Il Los Angeles FC è l’ultima squadra ad aver conquistato l’accesso al Mondiale per Club, competizione alla quale prenderà parte anche l’ Inter.. La compagine statunitense ha superato il Club América in uno spareggio combattuto, ribaltando il risultato e imponendosi per 2-1 dopo i tempi supplementari. I messicani erano passati in vantaggio al 64’ con un calcio di rigore realizzato da Rodríguez, ma allo scadere del tempo regolamentare Igor Jesus ha firmato il gol del pareggio. Al 115’, quasi sul finire del secondo tempo supplementare, è arrivato il gol decisivo di Bouanga, servito da un assist di Giroud. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club Inter, c’è anche l’ultima squadra qualificata! Ecco chi ha ottenuto il pass

Leggi anche Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter e Juve possono incrociarsi al Mondiale per Club? I possibili scenari; Juve e Inter, ecco il Mondiale per Club 2025: calciomercato, montepremi, calendario, regolamento; Inter, Sucic subito al Mondiale per Club: Sono pronto. Avevo altre offerte, ma non c'ho pensato un secondo; Tabellone Mondiale per Club: i possibili incroci nel torneo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Chi vince il Mondiale per Club? Ecco quante chances hanno Inter e Juventus secondo i bookmaker

Da tuttosport.com: La finale di Champions League ha fatto calare il sipario sulla stagione 2024/25. L'evento dell'estate è all'orizzonte: tra un paio di settimane inizia il Mondiale per Club, il primo con la formula ...

L'Inter è rientrata a Milano: sguardi bassi e pochi applausi, ora testa al Mondiale per Club

Scrive msn.com: La squadra di Inzaghi e atterrata a Malpensa nella tarda mattinata di domenica, qualche giorno di riposo prima di concentrarsi sull'impegno americano con l'incognita sul futuro del tecnico ...

Mondiale per club, Los Angeles l’ultima squadra: con Juventus e Inter chi ci arriva a pezzi: orari e calendario

Si legge su sport.virgilio.it: Con l'aggiunta del Los Angeles il mosaico del Mondiale per club è finalmente al completo. Ecco il calendario e gli orari del torneo che vede impegnati pure Juventus e Inter.