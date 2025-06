Mondiale per Club il Los Angeles FC di Giroud è l'ultima qualificata | vinto lo spareggio con l'America

Il Los Angeles FC, con Olivier Giroud in campo, ha conquistato l'ultimo posto disponibile per il Mondiale per Club, battendo l'America in uno spareggio avvincente. Questo evento si colloca in un contesto di crescente popolarità del calcio statunitense, che sta attirando talenti internazionali. La sfida promette emozioni e sorprese: la squadra californiana avrà l’opportunità di dimostrare che anche negli USA si può fare grande calcio!

A meno di quindici giorni dall`inizio del Mondiale per Club, abbiamo scoperto anche l`ultima partecipante al torneo: si tratta del Los Angeles. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

