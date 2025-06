Mondiale per Club ecco l’ultima squadra qualificata

Il Mondiale per Club si arricchisce con l'arrivo del Los Angeles FC, pronto a portare il suo stile di gioco innovativo e il calore della sua tifoseria sul palcoscenico mondiale. Con questa edizione che si svolgerà negli Stati Uniti, si preannuncia un evento imperdibile, non solo per gli appassionati di calcio, ma anche per chi ama vivere emozioni forti. Preparati a un’estate di grande sport!

C’è il nome dell’ultima squadra a qualificarsi per il Mondiale per Club, che inizierà il prossimo 15 giugno negli Stati Uniti. E’ il Los Angeles FC l’ultima squadra a qualificarsi per il Mondiale per Club, la competizione calcistica che inizierà il prossimo 15 giugno negli Stati Uniti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it. La formazione californiana ha staccato il pass dopo essersi imposta per 2-1, dopo i tempi supplementari, a danno dei messicani del Club America. 🔗 Leggi su Sportface.it

Scopri altri approfondimenti

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club

Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Cerca Video su questo argomento: Mondiale Club Ultima Squadra Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mondiale per club FIFA 2025, guida al Gruppo B con Psg e Atletico Madrid: squadre, allenatori, giocatori e calendario; LAFC | Club América | Report Play-In Coppa del Mondo per Club 2025; Mondiale per Club: il Los Angeles FC stacca l'ultimo pass, 2-1 al Club America; Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club: più di dieci club lo hanno cercato solo per il mese del torneo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Mondiale per club, Los Angeles l’ultima squadra: con Juventus e Inter chi ci arriva a pezzi: orari e calendario

Riporta sport.virgilio.it: Con l'aggiunta del Los Angeles il mosaico del Mondiale per club è finalmente al completo. Ecco il calendario e gli orari del torneo che vede impegnati pure Juventus e Inter.

Mondiale per club: il Los Angeles Fc è l'ultima qualificata

Scrive ansa.it: Il Los Angeles FC è l'ultima squadra a qualificarsi per il Mondiale per Club, che inizierà il prossimo 15 giugno negli Stati Uniti.

Mondiale per club, ecco l’ultima qualificata per la competizione: arriva dalla MLS

Da informazione.it: Mondiale per club 2025, qualificato il Los Angeles FC: le ultime verso la competizione che vedrà anche l’Inter impegnata Il Los Angeles FC è l’ultima squadra a qualificarsi per il Mondiale per Club ch ...